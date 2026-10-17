[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

HNN - Kinh tế thế giới vẫn duy trì đà tăng trưởng, nhưng những tín hiệu tích cực chưa đủ để xua tan lo ngại. Trong khi làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhiều nền kinh tế, thì nợ công tăng cao, giá năng lượng và nguy cơ biến động thị trường tài chính tiếp tục gây sức ép. Đây là những vấn đề nổi bật tại Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 12 đến 18/10.