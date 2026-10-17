[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 văn bản quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát tối cao và các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-noi-dung-chuong-trinh-du-kien-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-post996071.html