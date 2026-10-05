Infographic | Nỗ lực điều hành, kết quả nổi bật của Bộ Công Thương 9 tháng năm 2026

GDP Việt Nam tăng 9,95% trong quý 3, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Kết quả này đang củng cố cho các đánh giá tích cực của các tổ chức tài chính quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam, với nhiều dự báo cho thấy đà tăng trưởng có thể tiếp tục được duy trì trong những tháng cuối năm…