Kinh tế

Infographic | Nỗ lực điều hành, kết quả nổi bật của Bộ Công Thương 9 tháng năm 2026

Trong 9 tháng năm 2026, Bộ Công Thương chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành, tháo gỡ điểm nghẽn.

Báo Công Thương
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Trong 9 tháng năm 2026, Bộ Công Thương chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, bảo đảm cung ứng năng lượng và ổn định thị trường, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Hồng Thịnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/infographic-no-luc-dieu-hanh-ket-qua-noi-bat-cua-bo-cong-thuong-9-thang-nam-2026-475075.html