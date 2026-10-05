Infographic | Nỗ lực điều hành, kết quả nổi bật của Bộ Công Thương 9 tháng năm 2026
Trong 9 tháng năm 2026, Bộ Công Thương chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành, tháo gỡ điểm nghẽn.
Trong 9 tháng năm 2026, Bộ Công Thương chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, bảo đảm cung ứng năng lượng và ổn định thị trường, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/infographic-no-luc-dieu-hanh-ket-qua-noi-bat-cua-bo-cong-thuong-9-thang-nam-2026-475075.html