[Infographic] - Những trường hợp học sinh, sinh viên không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Lạm phát tại Mỹ tăng nhanh hơn dự kiến trong tháng 9 vừa qua, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đẩy chi phí năng lượng lên cao, gây thêm sức ép đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời làm gia tăng những cân nhắc về chính sách lãi suất của Fed.