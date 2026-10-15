[Infographic] - Những trường hợp học sinh, sinh viên không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với học sinh, sinh viên là chính sách ưu đãi của Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện. Tuy nhiên, việc tạm hoãn chỉ áp dụng trong những điều kiện nhất định và không phải mọi trường hợp theo học đều được miễn, hoãn. Việc nắm rõ 6 trường hợp không được tạm hoãn, điều kiện hưởng quyền lợi cũng như quy trình xử lý khi khóa học kéo dài sẽ giúp học sinh, sinh viên chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và tuân thủ đúng Luật Nghĩa vụ quân sự.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-nhung-truong-hop-hoc-sinh-sinh-vien-khong-duoc-tam-hoan-nghia-vu-quan-su-3355239.html