Infographic | Những tỉnh, thành nào ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số?
Trong 9 tháng, có tới 12/34 tỉnh, thành phố ghi nhận GRDP tăng từ 10% trở lên.
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), nhiều địa phương ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 9 tháng. Trong 34 tỉnh, thành phố, 12 địa phương có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 10% trở lên.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/infographic-nhung-tinh-thanh-nao-ghi-nhan-toc-do-tang-truong-kinh-te-hai-con-so-475553.html