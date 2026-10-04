Infographic | Những tỉnh, thành nào ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số?

Nghị định số 336/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2026. Khi thông tin, chứng từ điện tử, trong đó có chứng từ xuất xứ hàng hóa điện tử, được trao đổi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, tính chính xác, thống nhất và khả năng truy xuất của dữ liệu trở thành điều kiện để doanh nghiệp tận dụng hiệu quả ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và phòng ngừa rủi ro gian lận xuất xứ.