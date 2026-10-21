[Infographic] Những thủ tục hải quan nào đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp?

Phần lớn chủ doanh nghiệp dành rất nhiều thời gian để lập kế hoạch tăng trưởng, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới. Nhưng có một câu hỏi quan trọng lại thường bị bỏ quên: điều gì sẽ xảy ra nếu ngày mai doanh nghiệp phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng bất ngờ? Một khách hàng lớn đột ngột chấm dứt hợp đồng, hệ thống dữ liệu gặp sự cố, dòng tiền bị gián đoạn hoặc một thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội. Những tình huống như vậy luôn xuất hiện nhanh hơn khả năng phản ứng của nhiều doanh nghiệp.