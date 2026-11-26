Một căn nhà thuộc diện miễn giấy phép xây dựng khi xây mới không đồng nghĩa mọi lần sửa chữa, cải tạo sau này đều được miễn. Luật Xây dựng 2025 quy định cụ thể những trường hợp được miễn giấy phép và những thay đổi có thể làm phát sinh yêu cầu phải xin phép.