[Infographic] Những nội dung chính trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81
Trong bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ 4 định hướng lớn, trong đó nhấn mạnh sự khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-nhung-noi-dung-chinh-trong-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tai-phien-thao-luan-cap-cao-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-khoa-81-post990437.html