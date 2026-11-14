[Infographic] - Những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trong trường học
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục hướng dẫn tổ chức ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với triển khai xây dựng văn hóa học đường. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026, tập trung giáo dục giá trị văn hóa, trải nghiệm di sản và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-nhung-hoat-dong-huong-ung-ngay-van-hoa-viet-nam-trong-truong-hoc-3358442.html