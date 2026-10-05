Infographic| Những điểm sáng công nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2026

Bộ Công Thương xác định vai trò cốt lõi, chủ động và linh hoạt thông qua việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp: Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng tài nguyên như: Đổi mới thể chế và phân cấp mạnh mẽ; cắt giảm rào cản hành chính: cắt giảm 55,7% điều kiện kinh doanh (367/658 điều kiện) và 55,34% thủ tục hành chính (233/421 thủ tục), tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, giảm tối đa chi phí khoáng thủ cho các doanh nghiệp sản xuất; đảm bảo chắc chắn về năng lượng và nguồn nguyên liệu đầu vào; mở rộng thị trường tiêu thụ và bảo vệ sản phẩm chủ yếu trong nước thông qua tận dụng các FTA, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, chủ động bảo vệ sản xuất nội địa.

Ngọc Lan