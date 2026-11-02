[Infographic] - Những điểm mới trong quản lý đảng viên nơi cư trú

Trong 3 ngày (từ ngày 2 - 4/11/2026), tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2026, với sự tham gia của hơn 266 học viên là đại diện cấp ủy, ủy viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của 53 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.