[Infographic] - Những dấu mốc cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng
Với lòng yêu nước, khí tiết, liêm chính và tinh thần trách nhiệm cao, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã để lại những giá trị lớn lao, có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay. Từ một đại khoa từ chối con đường quan trường đến chí sĩ Duy Tân, nhà báo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ rồi Quyền Chủ tịch nước, cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947) gắn với những bước chuyển lớn của lịch sử dân tộc đầu thế kỷ XX.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-nhung-dau-moc-cuoc-doi-va-su-nghiep-cu-huynh-thuc-khang-3352747.html