[Infographic] - Những dấu mốc cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng

Chương trình truyền hình trực tiếp “Dòng thời gian – Bài ca đi cùng năm tháng” số tháng 9-2026 sẽ trở lại với chủ đề “Từ tiếng gọi non sông đến mùa Thu Độc lập”, đưa khán giả trở về với những giai điệu cách mạng gắn với các dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, từ những năm đầu phong trào cách mạng, mùa Thu năm 1945 đến cuộc kháng chiến trường kỳ và ngày chiến thắng trở về Thủ đô.