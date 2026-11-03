[Infographic] Những chỉ tiêu kinh tế của Đồng Nai tăng trưởng ra sao trong 10 tháng của năm 2026?

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước tăng 13,19% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 10,46%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,1%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 40,82%...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 386,8 ngàn tỷ đồng, tăng 17,91% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, doanh thu từ dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao.