[Infographic] Nhiều hoạt động nổi bật tại Tuần lễ Phú Riềng Đỏ năm 2026

Kế hoạch nhằm thiết thực tổ chức “Tuần lễ Phú Riềng Đỏ” thành chuỗi hoạt động có trọng tâm, điểm nhấn, gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng; tạo sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân.

Cùng với đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Thuận Lợi - vùng đất Phú Riềng Đỏ anh hùng, gắn với truyền thống công nhân cao su, bản sắc văn hóa, con người, sản phẩm tiêu biểu và các giá trị đặc trưng của địa phương.