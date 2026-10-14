[Infographic] Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, khu phi thuế quan cụ thể ra sao?

Từ hướng dẫn người dân làm chủ các dịch vụ số, đến đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, Bàn Thị Đào và Lê Ngọc Trí chọn những cách khác nhau để đóng góp cho cộng đồng. Với hai cán bộ trẻ được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, tri thức chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành những việc làm thiết thực, góp phần giải quyết vấn đề từ cơ sở.