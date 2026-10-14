[Infographic] Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, khu phi thuế quan cụ thể ra sao?
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Điều 25 của Nghị định quy định chi tiết về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, khu phi thuế quan.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-nguyen-tac-to-chuc-va-hoat-dong-cua-khu-thuong-mai-tu-do-khu-logistics-tich-hop-khu-phi-thue-quan-cu-the-ra-sao-a5c6f6e/