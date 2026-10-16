(Infographic) Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Mường Nhà lần thứ I, năm 2026

ĐBP - Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Mường Nhà lần thứ I diễn ra từ ngày 27 đến 29/11/2026 tại bản Noong É là dịp tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc. Với các hoạt động trưng bày sản phẩm địa phương, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao dân tộc và quảng bá du lịch, ngày hội góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Mường Nhà, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững vùng biên của Tổ quốc.

(Nguồn: Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 29/9/2026 của UBND xã Mường Nhà về tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Mường Nhà lần thứ I, năm 2026.)