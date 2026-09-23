[Infographic] Ngành Ngân hàng hướng tới hiện đại hóa toàn diện đến năm 2030
Ngày 18/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời và phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như đặc thù từng loại hình, ngành nghề và quy mô hoạt động.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/infographic-nganh-ngan-hang-huong-toi-hien-dai-hoa-toan-dien-den-nam-2030-187941.html