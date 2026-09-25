[Infographic] Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Từ ngày 11/11/2026, Nghị định 363/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu chính thức có hiệu lực. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100 triệu đồng; với tổ chức, mức phạt có thể lên tới 200 triệu đồng theo nguyên tắc và các mức phạt quy định tại Nghị định.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/infographic-muc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-ve-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-post317720.html