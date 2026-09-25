[Infographic] Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Hệ thống truyền tải điện quốc gia với các đường dây 220 - 500kV trải dài trên cả nước, được ví như hệ thống “mạch máu” của đời sống xã hội, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, vận hành thị trường điện. Một khi hệ thống này bị ảnh hưởng từ bất cứ vị trí nào, hệ lụy là cực lớn, ảnh hưởng nhiều chủ thể.