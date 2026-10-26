Tại quyết định này, Ban Bí thư nhấn mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan đảng là nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV; gắn với tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh trọng tâm sắp xếp tổ chức bộ máy sang nâng cao chất lượng vận hành, phối hợp và tổ chức thực hiện; gắn cải cách hành chính với đổi mới tư duy, lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Về mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ trọng tâm, Chương trình xác định 8 nội dung trọng tâm gồm: đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; đổi mới quản lý, đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao năng lực số; cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; xây dựng nền hành chính số; đổi mới quản lý tài chính, tài sản của Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Dưới đây là infographic Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng cụ thể ra sao?