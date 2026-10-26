Tại quyết định này, Ban Bí thư nhấn mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan đảng là nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV; gắn với tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh trọng tâm sắp xếp tổ chức bộ máy sang nâng cao chất lượng vận hành, phối hợp và tổ chức thực hiện; gắn cải cách hành chính với đổi mới tư duy, lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ban Bí thư xác định mục tiêu chung của chương trình là xây dựng nền hành chính trong các cơ quan đảng hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương hoạt động thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Dưới đây là infographic Mục tiêu và lộ trình thực hiện Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng cụ thể ra sao?