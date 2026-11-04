[Infographic] Mục tiêu triển khai thực hiện chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2030 tại Đồng Nai cụ thể ra sao?

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 16-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn và mô hình đô thị của thành phố Đồng Nai. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử, bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp và môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố, đưa Đồng Nai trở thành trung tâm ứng dụng năng lượng nguyên tử hàng đầu cả nước, gắn kết chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao.

Dưới đây là infographic Mục tiêu triển khai chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình tại Đồng Nai đến năm 2030.