[Infographic] Mục tiêu thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2045 cụ thể ra sao?
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15-10-2026 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Kết luận nêu rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-muc-tieu-thu-hut-va-trong-dung-nhan-tai-trong-cac-nganh-linh-vuc-mui-nhonden-nam-2045-cu-the-ra-sao-bb820cb/