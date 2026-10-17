[Infographic] Mục tiêu của Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới
Ngày 15-10-2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.
Dưới đây là mục tiêu của Nghị quyết số 29-NQ/TW.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-muc-tieu-cua-nghi-quyet-so-29-nqtw-ve-tiep-tuc-doi-moi-hoan-thien-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-trong-ky-nguyen-moi-8e83967/