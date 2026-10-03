[Infographic] Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh từ 1/10/2026

Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm nhưng tại Quảng Trị vẫn còn những vùng đất được mệnh danh là vùng “đất chết”. Dưới lớp đất đá tưởng chừng bình yên, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn âm thầm đe dọa cuộc sống người dân.