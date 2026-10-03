[Infographic] Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh từ 1/10/2026
Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 01/10/2026, trong đó quy định chi tiết mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/infographic-muc-huong-tro-cap-uu-dai-hang-thang-doi-voi-thuong-binh-tu-1102026-post318030.html