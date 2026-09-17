[Infographic] Một số nội dung trong chuyên đề 'Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng 2 con số'

Một số nội dung trong chuyên đề "Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng 2 con số" do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi và truyền đạt với học viên tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai), ngày 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

BÔNG MAI