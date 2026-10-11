[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo, có các bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện, đồng thời quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

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