[Infographic] - Minh bạch phạm vi sử dụng AI và xử lý gian lận học thuật

Có những cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua nhưng đủ để thay đổi cuộc đời một con người. Với Đại úy Cà Văn Minh, năm 2022, cuộc gặp 6 anh em mồ côi giữa núi rừng Điện Biên là điều nhớ mãi trong hành trình đặc biệt mang tên “Em nuôi Công an”. Hơn 4 năm qua, từ đồng lương của người lính, đồng chí Minh bền bỉ chăm lo cho 25 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp tục đến trường, học nghề và từng bước tự lập.