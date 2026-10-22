[Infographic] - Minh bạch phạm vi sử dụng AI và xử lý gian lận học thuật
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo quy định minh bạch phạm vi được phép sử dụng AI, nghĩa vụ khai báo, xác minh đóng góp thực của người học và xử lý gian lận học thuật. Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 7314/BGDĐT-GDĐH ngày 16/10/2026 về nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-minh-bach-pham-vi-su-dung-ai-va-xu-ly-gian-lan-hoc-thuat-3355984.html