Góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), ca sĩ Võ Hạ Trâm bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đứng chung sân khấu với nhiều thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân trên cả nước. Với nữ ca sĩ, đây còn là dịp mang âm hưởng phương Nam đến với khán giả Thủ đô, góp phần lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về văn hóa dân tộc.