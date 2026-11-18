Infographic: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Trải qua 96 năm (1930-2026) hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò trung tâm tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/infographic-mat-tran-to-quoc-viet-nam-suc-manh-cua-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-2382611181410439.htm