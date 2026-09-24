[Infographic] Lộ trình 100 ngày cao điểm triển khai lan tỏa Nền tảng DC4.0 trên địa bàn Đồng Nai cụ thể ra sao?

Kế hoạch triển khai Nền tảng DC4.0 nhằm hỗ trợ chuyển đổi số hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành khu phố, ấp; nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin và tương tác giữa chính quyền cơ sở, Ban điều hành khu phố, ấp và người dân.

Cùng với đó, đổi mới phương thức hoạt động, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí; hỗ trợ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã, phường. Tạo môi trường điện tử để người dân thuận tiện tiếp cận thông tin, tham gia khảo sát, phản ánh ý kiến, tiếp nhận thông tin mời họp tổ dân phố và các thông tin liên quan đến hoạt động tại thôn, ấp, khu phố. Đồng thời, từng bước hình thành phương thức tương tác số giữa chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao mức độ tham gia của người dân vào các hoạt động tại địa phương.

Dưới đây là infographic Lộ trình và các nhiệm vụ trọng tâm trong 100 ngày cao điểm triển khai lan tỏa Nền tảng DC4.0 trên địa bàn Đồng Nai.