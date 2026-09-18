[Infographic] Liên hợp quốc: Diễn đàn đa phương toàn cầu lớn nhất hành tinh
Là "ngôi nhà chung" của 193 quốc gia, Liên hợp quốc đóng vai trò như một trung tâm điều hòa lợi ích và kết nối hợp tác toàn cầu. Từ duy trì hòa bình, bảo vệ quyền con người đến hình thành hơn 100 công ước quốc tế, Liên hợp quốc là nơi mọi dân tộc lớn hay nhỏ đều có tiếng nói bình đẳng vì lợi ích chung.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-lien-hop-quoc-dien-dan-da-phuong-toan-cau-lon-nhat-hanh-tinh-post989462.html