[Infographic] Lịch thi đấu vòng 6 V.League 2026/2027: Tâm điểm cuộc đua nhóm đầu

Sông Lam Nghệ An hiện đang đứng đầu bảng V-League. (Ảnh: VPF)

Ba trận đấu mở màn diễn ra ngày 30/10. Trên sân nhà, Thanh Hóa (7 điểm) tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (10 điểm). Sau trận hòa trước Công an Hà Nội, đội bóng xứ Thanh hướng tới chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Hà Tĩnh đang duy trì phong độ ổn định và quyết tâm tiếp tục tích lũy điểm số.

Tại sân Việt Yên, Bắc Ninh (5 điểm) gặp Hoàng Anh Gia Lai (3 điểm). Cả hai đều cần một kết quả tích cực để cải thiện vị trí, đặc biệt là đội bóng phố núi sau thất bại trước Sông Lam Nghệ An ở vòng trước.

Đáng chú ý, Hà Nội FC (6 điểm) tiếp đón Ninh Bình (10 điểm) trên sân Hàng Đẫy. Cùng nhận thất bại ở vòng 5, hai đội đều quyết tâm tìm lại chiến thắng. Lợi thế sân nhà là cơ sở để thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell hướng tới ba điểm, song Ninh Bình vẫn là đối thủ khó chịu với lực lượng chất lượng.

Ngày 31/10, Hải Phòng (6 điểm) được đánh giá có lợi thế khi tiếp đón đội cuối bảng Thành phố Đồng Nai (1 điểm) trên sân Lạch Tray. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định (10 điểm) hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp khi gặp Thể Công Viettel (4 điểm) tại sân Thiên Trường.

Tâm điểm vòng đấu thuộc về cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An (11 điểm) và Công an Hà Nội (10 điểm). Đội bóng xứ Nghệ đang dẫn đầu bảng xếp hạng và là đội duy nhất bất bại sau năm vòng, với ba chiến thắng và hai trận hòa.

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội sở hữu lực lượng chất lượng và vừa có chiến thắng tại AFC Champions League Elite. Thử thách đối với thầy trò huấn luyện viên Mano Polking là khả năng hồi phục thể lực sau lịch thi đấu dày đặc. Kết quả trận đấu có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu bảng.

Khép lại vòng 6 vào ngày 1/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (10 điểm) tiếp đón SHB Đà Nẵng (6 điểm) trên sân Bình Dương. Cả hai cùng giành chiến thắng ở vòng trước, hứa hẹn tạo nên cuộc so tài hấp dẫn khi đội chủ nhà muốn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu, còn đội khách quyết tâm tiếp tục đà tiến bộ.

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