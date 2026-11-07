[Infographic] - Lễ hội chào năm mới Đà Nẵng 2027
Với chủ đề “Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới”, Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2027 (Da Nang New Year Festival 2027) sẽ chính thức bùng nổ từ ngày 30/12/2026 đến 03/01/2027. Chuỗi 10 nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí quy mô lớn hứa hẹn biến phố đi bộ Bạch Đằng và sông Hàn thành tâm điểm lễ hội, đưa Đà Nẵng khẳng định vững chắc vị thế “Điểm đến sự kiện hàng đầu châu Á”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-le-hoi-chao-nam-moi-da-nang-2027-3357726.html