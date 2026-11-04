[Infographic] Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai

Đại diện nhà thầu cho biết sẽ tạm giữ nguyên hiện trạng ruộng dứa trên đại lộ Hoa Lư ở Ninh Bình đã gần đến kỳ thu hoạch, đồng thời dự kiến hỗ trợ chi phí người dân. Tuy nhiên, người dân sẽ không được phép ra vào khu vực này để chăm sóc, thu hoạch nhằm bảo đảm an toàn giao thông.