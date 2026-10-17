[Infographic] - Kinh doanh xổ số vi phạm quy định bị phạt tối đa đến 200 triệu đồng

Hoàng Thị Hương (trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) vừa bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng sau khi xảy ra xô xát tại khu vực Quốc lộ 70B qua địa bàn xã Yên Lập. Người phụ nữ này có hành vi giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giật và bẻ gậy chỉ huy giao thông.