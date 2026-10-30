[Infographic] Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD

Kết quả này cho thấy đà tăng trưởng tích cực của hoạt động thương mại hàng hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, đa dạng hóa thị trường và tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Theo ước tính, riêng tháng 10/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 122,2 tỷ USD, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng khi kim ngạch 10 tháng ước đạt 499 tỷ USD, tăng 27,4%. Kết quả này tạo động lực để Việt Nam phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16% trong cả năm 2026.