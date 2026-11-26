Báo cáo cho thấy gần 29.000 người Canada tử vong khi chờ các dịch vụ y tế trong năm 2025-2026, làm dấy lên những lo ngại về hiệu quả hệ thống, năng lực điều trị và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe.