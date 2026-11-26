[Infographic] Kiểm định khí thải xe máy 2027: Mở cửa cho đại lý, siết giám sát bằng AI
Từ ngày 1/7/2027, Hà Nội và TP.HCM bắt đầu kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy theo lộ trình của Quyết định 13/2026 của Chính phủ. Để mở rộng điểm kiểm tra nhưng vẫn theo đúng quy định, cơ quan quản lý đang nghiên cứu việc nới điều kiện nhân sự, huy động mạng lưới đại lý và đưa camera AI vào giám sát toàn bộ thao tác.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/automotive/infographic-kiem-dinh-khi-thai-xe-may-2027-mo-cua-cho-dai-ly-siet-giam-sat-bang-ai.htm