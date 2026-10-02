Infographic | Kết quả xúc tiến thương mại và phòng vệ thương mại 9 tháng năm 2026

Trong 9 tháng năm 2026, công tác xúc thương mại và phòng vệ thương mại đạt nhiều kết quả nổi bật. Bộ Công Thương đã phê duyệt 95 đề án xúc tiến thương mại quốc gia, tổng kinh phí 147,4 tỷ đồng, mở rộng hoạt động sang Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh và thúc đẩy Chương trình GoGlobal. Công tác phòng vệ thương mại được triển khai chủ động, với 38 biện pháp đang được duy trì để bảo vệ sản xuất trong nước. Đối với hàng xuất khẩu, Việt Nam đã ứng phó, xử lý 327 vụ việc phòng vệ thương mại tại 27 thị trường; riêng chưa đầy 9 tháng năm 2026 phát sinh 27 vụ việc mới tại 15 thị trường. Bộ đồng thời theo dõi hơn 430 mặt hàng tại 10 thị trường, cảnh báo sớm 30 nhóm hàng có nguy cơ bị điều tra, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và duy trì thị trường xuất khẩu.

Trần Cường