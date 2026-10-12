[Infographic] Kết quả một số chỉ tiêu kinh tế của Đồng Nai trong 9 tháng của năm 2026

Theo số liệu từ Thống kê thành phố Đồng Nai, trong 9 tháng của năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước tăng 12,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 9,65%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,57%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 37,58%...

Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; doanh thu từ dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa của Đồng Nai đạt mức tăng trưởng khá cao. Đặc biệt, doanh thu kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn thành phố tăng hơn 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.