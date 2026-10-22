[Infographic] Kế hoạch Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026

HNN.VN - Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) thành phố Huế lần thứ X - năm 2026 sẽ diễn ra vào chiều Chủ nhật, ngày 25/10 tới đây. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thiện, hướng đến lễ khai mạc trang trọng, sôi động, tạo dấu ấn về tinh thần thể thao và sức sống mới cho thành phố.