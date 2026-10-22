[Infographic] Kế hoạch Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026
Thành ủy Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 210 -KH/TU ngày 20-10-2026 về tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.
Trọng tâm của kế hoạch nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng rãi, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân; tôn vinh các giá trị, di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; lan tỏa hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-ke-hoach-tuan-le-van-hoa-dai-doan-ket-thanh-pho-dong-nai-nam-2026-c4743de/