[Infographic] Hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý

Dù phần lớn người dân ghi nhận thu nhập giữ vững đà ổn định, làn sóng tăng giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trong 10 tháng qua đang trở thành áp lực tài chính lớn nhất đè nặng lên đời sống của hơn một phần ba số hộ gia đình trên cả nước.