[Infographic]: Hộ nghèo Hà Nội đổi xe máy điện: Điều kiện để nhận hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng
Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND TP. Hà Nội dự thảo Quyết định hướng dẫn hỗ trợ 100% giá trị xe mới (tối đa 20 triệu đồng) cho cá nhân thuộc hộ nghèo chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Chính sách áp dụng quy trình tinh gọn, tận dụng dữ liệu dân cư và VNeID để tối giản thủ tục cho người dân.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/automotive/infographic-ho-ngheo-ha-noi-doi-xe-may-dien-dieu-kien-de-nhan-ho-tro-toi-da-20-trieu-dong.htm