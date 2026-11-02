[Infographic]: Hộ nghèo Hà Nội đổi xe máy điện: Điều kiện để nhận hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng

HNN - Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đặt ra những cơ chế, chính sách mới về quy hoạch, phân quyền, huy động nguồn lực và tổ chức không gian phát triển. Với Huế, vấn đề quan trọng là xác định rõ những cơ chế có thể áp dụng, chủ động tháo gỡ vướng mắc và khai thác hiệu quả tiềm năng của đô thị di sản.