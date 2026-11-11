(Infographic) Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt Nam tại Điện Biên

ĐBP - Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Điện Biên tổ chức chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch trải nghiệm diễn ra từ tháng 11 đến tháng 12/2026. Điểm nhấn là Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc (18–24/11), nơi hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc, lan tỏa giá trị di sản, khơi dậy tinh thần gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh Điện Biên giàu bản sắc, hấp dẫn du khách.

(Nguồn: Kế hoạch số 5465/KH-SVHTTDL ngày 09/11/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và lịch hoạt động kèm Công văn số 9930/UBND-KGVX của UBND tỉnh Điện Biên ngày 03/11/2026.)