[Infographic] Hành trình nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác phát triển và khẳng định vị thế

Từ chặng đường vượt qua khó khăn trong quá tình tái thiết đất nước sau ngày thống nhất đến việc trở thành một trong 8 quốc gia trên thế giới thí điểm Sáng kiến "Thống nhất hành động", quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc là minh chứng cho một hợp tác chiến lược hiệu quả và tin cậy. Hướng tới mốc lịch sử 50 năm (1977-2027), Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đối tác chủ động, thành viên tích cực và có trách nhiệm, đóng góp thực chất vào sự phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế.

MINH DUY