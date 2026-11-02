Infographic | Giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11/2026

Việc điều chỉnh được thực hiện theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định số 2892/QĐ-BCT của Bộ Công Thương. Theo EVN, việc giảm giá điện nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp. Infographic dưới đây khái quát những nội dung chính của đợt điều chỉnh.

Hương Giang