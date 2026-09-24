Kế hoạch lấy tổ chức và cá nhân làm trung tâm, bảo đảm nâng cao quyền lợi, cải thiện trải nghiệm, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. Tăng cường minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy hành chính và vào quá trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ.

Việc triển khai thí điểm dịch vụ công chủ động nhằm đổi mới thực chất, toàn diện công tác cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, tận dụng tối đa dữ liệu số để chủ động nhận diện nhu cầu, thông báo và tái sử dụng dữ liệu, đồng thời bảo đảm không làm thay đổi quy trình, trình tự thực hiện thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền ban hành...

Dưới đây là infographic Đồng Nai triển khai thí điểm dịch vụ công chủ động năm 2026-2027.