[Infographic] Đồng Nai đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của toàn xã hội và bước vào giai đoạn đẩy mạnh trên diện rộng, tăng tốc để đạt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, năm 2027 cũng là dịp để Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2027), tiến hành tổng kết thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai đã xác định các phương hướng trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202611/infographic-dong-nai-day-manh-cong-tac-tim-kiem-quy-tap-va-xac-dinh-danh-tinh-hai-cot-liet-si-c1e6e0e/