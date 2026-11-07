[Infographic] Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập 243 hài cốt liệt sĩ trong Giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm
Giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được xác định là “nhiệm vụ chính trị đặc biệt”, với yêu cầu, mục tiêu rất cao, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quyết tâm chính trị cao. Quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia tiếp tục được củng cố, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202611/infographic-dong-nai-da-tim-kiem-quy-tap-243-hai-cot-liet-si-trong-giai-doan-1-cua-chien-dich-500-ngay-dem-3924801/