[Infographic] Đồng Nai có 6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026
Năm 2026, thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 gồm: Phú Vinh, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Định, Xuân Bắc. Đến nay, các xã đã cơ bản về đích xã nông thôn mới.
Cụ thể, các xã đầu tiên về đích xã nông thôn mới trong năm 2026 phải đạt Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Bộ tiêu chí này chia xã thành 3 nhóm: nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 với nhiều chỉ tiêu mới ban hành; một số chỉ tiêu yêu cầu mức độ cao hơn so với giai đoạn 2021-2025.
Đáng chú ý, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 còn có nhiều chỉ tiêu có yêu cầu cao hơn so với Bộ tiêu chí quốc gia, bao gồm 10 tiêu chí cụ thể.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202611/infographic-dong-nai-co-6-xa-phan-dau-dat-chuan-nong-thon-moi-nam-2026-9e429e4/