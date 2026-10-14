[Infographic] Đoàn Giám sát của Ban Bí thư thực hiện giám sát chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông
Hoạt động giám sát thực hiện theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và hệ thống chính trị quan tâm, đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-doan-giam-sat-cua-ban-bi-thu-thuc-hien-giam-sat-chuyen-de-ve-cong-tac-giao-duc-pho-thong-post995143.html