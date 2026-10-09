[Infographic] Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan cụ thể ra sao?

Nhiều ngân hàng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, nhằm củng cố năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế. Xu hướng này cũng cho thấy các nhà băng đang chủ động chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.