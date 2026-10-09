[Infographic] Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan cụ thể ra sao?
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Điều 19 của Nghị định quy định rõ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-dieu-kien-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-doi-voi-khu-phi-thue-quan-cu-the-ra-sao-7c560aa/