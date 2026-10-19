[Infographic] - Diễn đàn GCBES - Đà Nẵng 2026: Cửa ngõ kết nối thương mại điện tử xuyên biên giới
Diễn đàn cấp cao GCBES - Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 9-12, tập trung thúc đẩy thương mại điện tử (TMĐT), kết nối logistics, công nghệ AI và mở rộng hợp tác quốc tế. Sự kiện quy tụ triển lãm 50 gian hàng, các phiên kết nối B2B, B2G cùng chương trình khảo sát thực địa hạ tầng công nghệ và logistics tại Đà Nẵng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-dien-dan-gcbes-da-nang-2026-cua-ngo-ket-noi-thuong-mai-dien-tu-xuyen-bien-gioi-3355745.html